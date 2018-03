Bangsgaards ambitioner rykker sig

De personlige mål er der nok stadigvæk, men de er skubbet lidt i baggrunden til fordel for ambitionen om at være med til at opbygge et nyt og ungt Holbæk-hold, som efter denne eller den næste sæson, vil kunne stå på egne ben i 2. division.

- Jeg fik hår på brystet og er meget glad for at have prøvet det, også selv om det var psykisk svært. Men jeg har været skadesfri siden jeg kom tilbage til Holbæk, siger den slidstærke midtbanespiller.

- Det bliver svært at nå, og vi skal som udgangspunkt selv vinde alle vores kampe. Men der er også en værdi i spille et hold sammen, som kan gebærde sig i 2. division på sigt. Vi har et af de bedste hold i danmarksserien, men vi svinger stadigvæk for meget over en sæson. Vi skal have nogle flere kampe og noget mere coolness, men jeg synes, vi er gode til at tage ved lære, siger skolelærer Bangsgaard, før kampen om turneringspointene for alvor går i gang.