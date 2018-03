Mie Schjøtt-Kristensen stopper som træner og spiller, Peter Mørks rolle skal defineres, og sportschef Peter R. Jensen skal både have en større trænerrolle og løse en række udfordringer op til næste sæson. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Badmintonklub skal genopfinde sig selv efter overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badmintonklub skal genopfinde sig selv efter overlevelse

Lokalsport - 30. marts 2018 kl. 11:48 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Badmintonklub reddede i weekenden livet i 2. division.

Det er afgørende vigtigt for klubben, mener sportschef Peter R. Jensen. Men klubben står i den grad med udfordringer.

Hvor situationen for et år siden var, at man havde ambitioner om oprykning til 1. division, andet-og tredjeholdet var lige rykket, man forlængede med de spillende trænere Line Kruse og Mie Schjøtt-Kristensen, man havde udsigt til en økonomisk gevinst ved salg af badmintonhallen, og man så frem til et spændende år, hvor Badminton Europe skulle etablere Cente of Excellence i Holbæk, er situation nu noget anderledes.

- Vi har trukket fjerdeholdet, vi har ingen pigespillere til tredjeholdet, og der er ingen, der træner. I starten var der 27-28 til træning hver gang. Vi er nødt til at gøre noget ved det, ellers forsvinder de sidste seks-syv spillere med ambitioner. Men jeg håber og tror, at vi kan gøre noget ved det, siger Peter R. Jensen.

Desuden får man ikke lov at sælge badmintonhallen af kommunen, og så er Line Kruse og Mie Schjøtt-Kristensen stoppet for at tage til henholdsvis Viby og Taastrup, så der mangler både trænere og bærende spillere.

Heldigvis får klubben Pernille Hansen tilbage fra skade og Ida Maria Skovgaard tilbage fra rejse. Og så vil sportschefen selv stå for træningen.

- Jeg skal ind i en større rolle træningsmæssigt. Det kan der ikke være to meninger om - også i kraft af økonomien. Jeg skal ind og tage dirigentstokken og sætte mit præg, siger sportschef Peter R. Jensen, der tidligere blandt andet har været landstræner for New Zealand.

Han håber desuden at trække på Centre of Excellence og Stenhus for at få flere dygtige seniorspillere til at træne med i Holbæk på daglig basis. Han mener nemlig, at ungdomsafdelingen blomstrer, men at Holbæk skal træde vande et par år, indtil de unge er klar til senior-badminton. H

Derfor er det vigtigt, at de hver eneste dag har dygtige seniorspillere at læne sig opad. Og så kan det ifølge sportschefen være lettere at hente spillere fra Asien end fra København. For københavnerne vil typisk ikke flytte og vil derfor kun træne en eller to gange om ugen i Holbæk, mens en asiat vil træne hver dag.