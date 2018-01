Anfører blev årets spiller

- Det er vigtigt at have fokus på holdet, når det ikke går så godt, sagde Søren Østergaard blandt andet i motiveringen.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at de peger på mig. Jeg synes og selv, jeg har spillet et fint år til trods for, at vi rykkede ned. Jeg er glad for anerkendelsen, siger Jonas Thomsen.