Jernløse får fribillet til næste runde i pokalturneringen, fordi HIK fra 2. division har meldt afbud til onsdagens kamp i Jernløsehallen. Foto: Mie Neel

2. divisionshold melder afbud til pokalkamp

Lokalsport - 12. december 2017 Af Christian Dahl

Jernløse havde set frem til at sætte punktum for et flot efterår i mændenes 3. division i håndbold med pokalkamp på hjemmebane onsdag mod HIK, hvor flere af klubbens profiler har en fortid.

Men tirsdag formiddag modtog Jernløses træner Kennet Lange Rasmussen en sms med beskeden om, at HIK ikke kunne stille hold og derfor meldte afbud til kampen.

- De har tre andre hold plus et U18-hold, de kan hente spilelre fra, så det undrer mig, at man fra klubbens side accepterer et afbud. Også fordi det koster mindst 2.000-3.000 kroner, siger Kennet Lange Rasmussen.

Med afbuddet får Jernløse automatisk en billet til fjerde runde af pokalturneringen. Her træder holdene fra 1. division og ligaen ind i turneringen, og Kennet Lange Rasmussen håber at få lov at teste sit tophold i 3. divsion mod et af de rigtigt stærke hold.

Jernløse er det eneste tilbageværende lokale hold i mændenes pokalturnering. Også klubbens kvinder er klar til fjerde runde. De kan torsdag få følgeskab af Løve-Høngs kvinder, når de møder Amager fra 3. division.