Holbæk tørnede sammen med Slagelse i weekenden. Efter planen skulle de have mødt Hillerød i 2. division i fodbold lørdag, men 2. division er i lighed med al anden lokal sport suspenderet i to uger. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Virus lukker sporten i Nordvestsjælland

Lokalsport Nordvestnyt - 12. marts 2020 kl. 11:04 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedlukningen af Danmark rammer også sporten i Nordvestsjælland hårdt.

I fodbold har DBU Sjælland, som er arrangør af alle rækker fra sjællandsserien og nedefter, aflyst alle turnerings- og træningskampe resten af marts. Og opfordringen til klubberne er klar:

- Alle klubber bør aflyse træninger og anden aktivitet i klubben i resten af marts, skriver DBU Sjælland på sin hjemmeside.

Den opfordring vinder gehør hos klubberne, der over en bred kam har valgt at lukke for al træning.

- KGB fodbold ser med stor alvor på dagens udmelding fra Statsministeriet. Indtil videre er alle torsdags- træninger og kampe aflyst. Vi søger i morgen råd igennem kommunen og DBU og vil informere herom, skrev Kalundborg GB onsdag aften på Facebook.

Torsdag formiddag meddelte Divisionsforeningen efter et møde med klubberne, at alle kampe i Superligaen, 1. division og 2. division udsættes. Det betyder, at Holbæk B&I ikke som planlagt skal spille lørdag ude mod Hillerød i 2. divison i fodbold.

Holbæk B&I meddelte allerede onsdag aften, at klubben aflyste al træning i to uger, men først torsdag formiddag blev det afgjort, at klubbens førstehold ikke skal spille i weekenden.

Håndbold lukker ned Også håndbolden lukker ned. Her har Dansk Håndboldforbund og de regionale forbund i fællesskab aflyst alle kampe i samtlige rækker fra ligaen og ned til de mindste børn.

Også her opfordres klubberne til at aflyse al træning i resten af marts. Og også her efterlever klubberne opfordringen.

- Med baggrund i udmeldingerne fra statsministeriet omkring COVID-19 her til aften lukker Løve-Høng Håndbold ned fra alt aktivitet i Løve-Høng Håndbold de kommende 14 dage. Dette gælder alle aktiviteter, skriver Løve-Høng på sin hjemmeside.

I basketball har Danmarks Basketballforbund aflyst alle kampe frem til 22. marts, og Holbæk Basketball Klub har besluttet at suspendere al træning i samme periode.

Boksestævne aflyses I Boksning har Nykøbing Sjælland Bokseklub aflyst den kommende weekends diplomstævne i Vig-hallen. Formand Kim Kenney Larsen oplyser, at bokseklubben vil afvikle stævnet, når der er mulighed for det. Klubben aflyser al træning.

Også Kalundborg Amatørbokseklub, Odsherred Bokseklub og Team Bredahl i Holbæk aflyser al træning de kommende 14 dage.

- Det er med stor beklagelse, at Team Bredahl lukker ned de næste 14 dage. Team Bredahl følger regeringens retningslinjer. Team Bredahls medlemmer hører nærmere om 14 dage. Vil du røre dig; Løb, løb, løb, skriver Team Bredahl på Facebook.

I tennis, hvor Holbæks mænd stod foran en afgørende kamp om oprykning hjemme mod Næstved/Ringsted lørdag. Men Dansk Tennisforbund har også aflyst samtlige kampe de kommende to uger. Desuden opfordrer forbundet klubberne til at aflyse alle aktiviteter i samme periode.

Badminton lader klubberne bestemme Badminton Danmark har udskudt danmarksmesterskaberne for ungdom og senior+, som skulle være afviklet i weekenden. Forbundet aflyser ikke nogen af de planlagte holdkampe, men overlader eslutningen til foreningerne.

- Hvorvidt de planlagte holdkampe skal aflyses, udskydes eller gennemføres må bero på en lokal vurdering hos den arrangerende klub. Badminton Danmark anbefaler og opfordrer alle arrangører til at følge regeringens anbefalinger. Badminton Danmark vil torsdag den 12. marts internt drøfte konsekvenserne i forhold til aflysninger eller udskydelser af holdkampe, og vil løbende holde alle berørte klubber orienteret, skriver Badminton Danmark på sin hjemmeside.

Det højst placerede lokale hold er Holbæk, der ligger i nedrykningsspillet fra 1. division. Deres næste kamp er programsat til lørdag den 21. marts hjemme mod ABC Aalborg.

Black Ninja Cup aflyst Inden for cykling betyder regeringens udmelding, at Holbæk Cykelsport aflyser sjette og sidste afdeling af MTB Black Ninja Cup, som skulle være kørt søndag i Holbæk. Holbæk Cykelsport lukker ned for alle aktiviteter de næste to uger.

Volleyball Danmark aflyser alle kampe og har udskudt medaljespillet i ligaen. Samtidig opfordrer forbundet til, at klubberne aflyser al træning.

Dansk Dart Union lukker for alle kampe og stævner frem til 30. marts og opfordrer klubberne til også at lukke helt ned.