Vipperøds kvinder lagde ud med uafgjort

Se billedserie Vipperøds grønklædte kvinder debuterede i kvindeserie øst med uafgjort hjemme imod Greve i blå trøjer. Foto: Per Christensen

Lokalsport Nordvestnyt - 17. august 2020 kl. 14:32 Af Jeppe Krarup-Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag eftermiddag havde Vipperøds oprykkere besøg af Greve i Kvindeserie Øst i en kamp, hvor der blev scoret mål og skabt chancer, men uden der blev fundet en vinder. Det var en stor kamp for Vipperøds damesenior-hold, der som nyt hold i Kvindeserie Øst tog hul på et nyt og spændende liv i den nye række. De kom dog bagud efter 21 minutters spil med 0-1. Vipperøds Sandra Groth udlignede ti minutter senere til 1-1. Stillingen holdt til pausen, men gæsterne fra Greve fik dog tidligt i anden halvleg på ny bragt sig foran og scorede til 1-2. Endnu en gang lykkedes det Vipperød at svare tilbage på gæsternes scoring, da Cammilla Nielsen med godt tyve minutters spil tilbage udlignede til 2-2. Efter Cammilla Nielsens udligning fik Vipperød hverken scoret eller indkasseret flere mål, så det endte med en pointdeling i sæsonens første kamp.

Vipperød kom frem til flest chancer, og hvis der skulle være blevet fundet en vinder, skulle det være de grønklædte.

- Jeg synes, at vi bør vinde en kamp som den her, men vi er ikke gode nok til at score på vores chance, og Greve var gode på deres omstillinger. Det er en ærgerlig kamp ikke at vinde, når man tænker på, at vi har de chancer, vi har, men vi må øve os på afslutninger, siger Vipperød-træner Steen Christensen.

Efter en lang pause med turneringsfodbold skal Vipperød i gang igen, men Steen Christensen er klar til denne sæson og dens udfordringer.

- Kampen i dag var vores første turneringskamp i 10 måneder, så vi skal lige finde vores ben igen, men jeg er ikke nervøs for, om vi kan begå os i rækken. Målet er ikke at rykke op. Vi går efter at blive i rækken, og det tror jeg godt, vi kan, sagde Vipperød-træneren. I næste runde møder Vipperød ude Fremad Valby.

Kampen i tal Vipperød-Greve 2-2 (1-1)

21. minut 0-1, 31. minut 1-1: Sandra Groth Eriksen, 50. minut 1-2, 68. minut 2-2: Cammilla Nielsen.