Vind-eller-forsvind for Holbæk mod bundhold

Lokalsport Nordvestnyt - 08. maj 2021 Af Brian Jensen

Vind eller forsvind. Det er stort set hvad der er på spil, når Holbæks 2. divisionshold søndag besøger bundproppen Holstebro. Med fem kampe tilbage er Holbæk fem point fra en plads over nedrykningsstregen, så opgaven er åbenlys i søndagens udebanekamp. Alle tre point skal med hjem.

- Vi risikerer jo at stå med et hul, der er umuligt at lukke, hvis ikke vi vinder. Spillerne kan også læse tabellen og vi har arbejdet hele ugen ud fra, at vi skal vinde kampen. Prøve at dominere, få udtryk på banen, det skal være tydeligt at det er os, der har noget at spille for, siger Holbæk-træner Klaes Egel Rasmussen.

Holbæk-målet blev i efteråret primært vogtet af Frederik Hansen. Men i syv af forårets otte kampe har Mikkel Kvist stået på mål, og han har holdt pladsen i de fire kampe, hvor Klaes Egel Rasmussen har haft ansvaret for 2. divisionsholdet. Så Kvist kan søndag håbe at blive den mindst travle spiller på banen. Reservemålmand bliver Magnus Petterson.

Mathias Eilstrup Larsen blev skiftet ind i Holbæks 2-4 nederlag til Dalum og er formentlig endnu ikke klar til at spille 90 minutter.

- Mathias er en god spiller at få tilbage i de sidste fem kampe, han kommer til at spille en rolle. Men en ting er at gøre ham klar, han skal også gerne forblive klar, påpeger Holbæk-træneren.

Til gengæld er kantspilleren Mads Bobjerg Larsen tilbage i truppen.

Offensiv bliver afgørende Holstebro har tabt de seneste seks 2. divisionskampe og er allerede rykked ned i danmarksserien. Klaes Egel Rasmussen kan ikke umiddelbart vurdere, om det er en fordel eller en ulempe for gæsterne.

- Det kan være begge dele. Nu har de selvfølgelig frihed til at bygge op til næste sæson, så det kan være at de kommer med noget nyt. Men den primære fokus er på os selv, og det er da noget vi har brugt til at motivere spillerne, siger træneren.

Han forventer, at Holbæks offensiv bliver den afgørende faktor i Holstebro Idrætspark.

- På trods af at vi har gode offensive spillere, så har vi ikke fået sat det helt sammen. Vores offensiv skal være afgørende, det har vi forberedt os på. At vi skal skabe chancer og lave mål, at få hul på det offensive spil, forklarer Rasmussen og tilføjer, at humøret er højt før lørdagens træning.

- Spillerne glæder sig til kampen og jeg mærker ingen frygt. Og glæden ved træning er stadig til stede, konstaterer Klaes Egel Rasmussen.