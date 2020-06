Mads Pedersen, til højre, og Jakob Egholm, i midten, har tilbagelagt over 1200 kilometer på en træningstur i Danmark.

Verdensmestre i dansk modvind

Lokalsport Nordvestnyt - 03. juni 2020

De to verdensmestre Jakob Egholm og Mads Pedersen var i sidste uge på landsturne, hvor de to cykelryttere forsøgte at skabe afveksling i træningen ved at tilbagelægge over 1200 kilometer på de danske landeveje. Det førte den tidligere U19-verdensmester Egholm og kammeraten og den forsvarende verdensmester, Mads Pedersen, ud på nye og ukendte ruter - og det var en stor succes.

De to mange-årige venner forlod Holbæk onsdag i sidste uge og satte på den længste af de fem etaper kursen sydpå. Turen gik over Falster, Lolland, Langeland og til Fåborg, og de to cykelryttere trampede sig gennem 253 kilometer den dag. Efter overnatning i Fåborg tog Egholm og Pedersen færgen til Fynshav, inden de kørte langs den dansk-tyske grænse til Vesterhavet og drog mod nord og Esbjerg, Varde og en overnatning syd for Ringkøbing.

Tredje etape gik vest om Herning, til Viborg og sluttede i Aalborg, og næste dag fortsatte parret til Skagen - og vendte om og tog endnu en overnatning i Aalborg. Sidste etape var fra Aalborg til Mariager, Hadsund, Århus og med færgen til Odden - og så kunne de cykle de sidste kilometer tilbage til Holbæk.

- Det har været lidt af en oplevelse. Det er sindssygt smukt, og der er mange steder jeg ikke har været før. Specielt ved grænsen, hvor der jo er helt spærret af, fortæller Jakob Egholm, der også kan berette om strålende vejr undervejs.

- Der var ingen regn. Det værste var, at man skulle have en vest ud over trøjen, fordi der var rigtig god blæst i Vestjylland. Vi kørte fra Tønder til Skagen i strid modvind, og langs grænsen i sidevind. Det har i hvert fald været 600 kilometer i modvind, vurderer Egholm, der kører for Hagens Berman Axeon.

- Det har været en mærkelig sæson, hvor man skal opfinde sig selv. Det har været nødvendigt at holde pause i foråret, fordi sæsonen er blevet tilsvarende længere. Det er godt at bygge en god base og fundament med sådan en tur, i forhold til resten af året, lyder det fra 22-årige Egholm.