Verdensmester roser beslutning

Lokalsport Nordvestnyt - 25. marts 2020 kl. 12:02 Af Christian Dahl. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark så ud til at kunne stille med et af de stærkeste hold set længe til mændenes linjeløb i landevejscykling ved OL i år.

Rytterne til holdet var endnu ikke udtaget, da beslutningen om at udskyde OL til 2021 blev truffet tirsdag. Men med verdensmestertitlen fra 2019 var Mads Pedersen fra Tølløse blandt de største favoritter til en plads på holdet.

Det får ham dog ikke til at tøve med at støtte beslutningen.

- For mig er det en god ting, at OL i Tokyo er udsat. Det viser, at vi tænker på mere end sport, og at vores alle sammens sundhed har første prioritet. Jeg støtter beslutning 100 procent, siger Mads Pedersen i en pressemeddelelse fra Trek-Segafredo, hvor en række af holdets stjerner bakker beslutningen op.

Det gælder også Vincenzo Nibali, der støtter beslutningen, selv om han fortæller, at OL var et af sæsonens mål - måske endda det største.

Mads Pedersen var en af de første cykelryttere til at mærke konsekvenserne af coronaen. Da statsminister Mette Frederiksen opfordrede alle danskere i udlandet til at komme hjem, forlod han etapeløbet Paris-Nice før tid for at følge opfordringen. Løbet havde allerede aflyst sidste etape, da det ville komme for tæt på Norditalien, men Mads Pedersen valgte at trække sig allerede inden næstsidste etape og tage hjem til Danmark

En stor del af hans sæson var lagt an på forårets klassikere på brosten, som også er aflyst. Mens han stadig kan håbe at få lov at køre Tour de France, som han efter planen for første gang skal deltage i til sommer.

Under alle omstændigheder emner Mads Pedersen, at OL-aflysningen er værre for andre, end den er for ham.

- Det er værre for alle de atleter, der har planlagt deres sæson efter OL. Men jeg er glad for, at arrangørerne har truffet beslutningen nu i stedet for at vente til sidste øjeblik. Vi vender alle stærkere tilbage både inden for og uden for sporten, siger Mads Pedersen.

