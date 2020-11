Verdensmester og Brøndby-bagmand bag nyt hold

Det er første gang, at Holbæk har et kontinentalhold i cykling. hold på kontinentalhold, som er det tredjehøjeste internationale niveau. Øverst er World Tour-holdene, mens interkontinentalholdene er næsthøjeste niveau.

Det nye cykelhold har rødder i Holbæk Cykelsport, men det ejes af en gruppe på fire mand. Den tidligere verdensmester i cykling Mads Pedersen, Brian Holm, der er sportsdirektør på Deceuninck Quickstep og konservativt byrådsmedlem på Frederiksberg, rigmanden Jan Bech Andersen, der er bestyrelsesformand i Brøndby IF, og holbækkeren Henrik Egholm, som var manden bag denne sæsons A-hold. Henrik Egholm bliver desuden teammanager for Restaurant Suri Carl Ras.

Holdet har en klar forventning om at køre med i PostNord Danmark Rundt, hvor fjerde etape i år skulle have vært kørt som rundstrækning i Kalundborg, mens femte og sidste etape skulle have startet i Holbæk. Ruten for 2021 er endnu ikke meldt ud.