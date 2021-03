I 2017 var Jakob Egholm (th) med til at køre Casper Pedersen til etapesejr i Kalundborg i PostNord Danmark Rundt. I år kan de to venner formodentlig samarbejde.

Venner kan triumfere på hjemmebane

De syv ryttere på hvert hold kan i princippet udskiftes frem til dagen før første etape, men det virker sandsynligt, at de danske ryttere for lov at køre for Trek-Segafredo.