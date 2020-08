Se billedserie Svinninge i orange trøjer var foran 0-2 i lokalopgøret på udebane mod Gislinge. Men Gislinge i blå- og hvidstribede trøjer vandt kampen i serie 3 med 5-2. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vendte 0-2 til 5-2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vendte 0-2 til 5-2

Lokalsport Nordvestnyt - 31. august 2020 kl. 12:24 Af Rasmus Blak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag eftermiddag tog Gislinge i fodboldens serie 3 imod gæsterne fra Svinninge, som havde tabt deres sidste kamp og var ude efter deres første sejr i sæsonen.

Kampen startede fremragende for Svinninge, som allerede kom foran 1-0 efter 17 minutters spil, da Hans Christian Friberg fik sendt bolden i netmaskerne. 10 minutter senere gjorde Jesper Stoltze det til 2-0.

Anden halvleg blev fløjtet i gang, og nu var det Gislinges tur til at komme på måltavlen, da de efter 55. minutters spil fik reduceret til 2-1. Tre minutter senere fik Lukas Kruse udlignet til 2-2, og han var flyvende og blev noteret for endnu en scoring, så Gislinge i det 62. minut kunne tage føringen med 3-2. Det begyndte at se sort ud for Svinning, da Gislinge scorede yderligere to mål i henholdsvis det 75. minut og 85. minut og dermed vandt kampen 5-2.

Gislinge-Svinninge 5-2 (0-2) 17. minut: 0-1 Hans Christian Friberg

27. minut: 0-2 Jesper Stoltze

55. minut: 1-2 Casper Koolman

58. minut: 2-2 Lukas Kruse

62. minut: 3-2 Lukas Kruse

75. minut: 4-2 Nikolaj L. Mortensen

85. minut: 5-2 Kristoffer Lund. 17. minut: 0-1 Hans Christian Friberg27. minut: 0-2 Jesper Stoltze55. minut: 1-2 Casper Koolman58. minut: 2-2 Lukas Kruse62. minut: 3-2 Lukas Kruse75. minut: 4-2 Nikolaj L. Mortensen85. minut: 5-2 Kristoffer Lund. - Det er en godkendt første halvleg, men i anden halvleg falder vi lidt sammen. Jeg tror, vi bliver bange for at tabe kampen, så vi stiller os for langt tilbage på banen, og giver dem muligheden for at gøre det, som vi lukkede ned i første halvleg, lyder det fra en ikke helt tilfreds træner Christian Larsen fra Svinninge.

Svinninge skal spille mod Jernløse på lørdag, hvor de må se, om de kan få sæsonens første tre point.

- Vi spillede ikke en god første halvleg. Vi er ikke vågne nok, og i pausen giver jeg dem en opsang, hvorefter vi så tager os sammen. Vi rokerede lidt rundt i vores opstilling, for at få det til at fungere, og det virkede optimalt, siger Gislinges træner Svend Dahl.