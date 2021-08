Johnny Vejlebo fik en fin start i tredje afdeling af TCR Denmark-mesterskabet, men måtte udgå i andet heat. Foto: Boxengasse Media

Vejlebo-debut på bybanen

Lokalsport Nordvestnyt - 09. august 2021

Han havde ikke tidligere kørt racerløb på en bybane, og det var heller ikke uden nerver, at Johnny Vejlebo slap koblingen i sin Peugeot 308 TCR til tredje afdeling af TCR Denmark-mesterskabet, der i weekenden var en del af Copenhagen Historic Grand Prix.

55-årige Vejlebo, der stammer fra Ugerløse og er direktør for bilhuse i Holbæk og Roskilde, startede weekendens første løb fra en 11. plads, og han leverede en stærk præstation og sluttede på sjettepladsen, lige efter teamkammeraterne Gustav Birch og Casper Elgaard - og dermed som bedste kører i Trofeo-mesterskabet, som er for kørere over 40 år.

Andet heat, der blev kørt søndag morgen, skulle have budt på mere af slagsen, men efter en god start måtte han midt i løbet udgå efter en kollision med en chikane.

- Jeg jagtede Kenn Bach og var kommet meget tæt på, da han bremsede lidt tidligere til chikanen, end jeg forventede. På en bybane er der jo ingen steder at køre hen, så jeg bremsede alt hvad jeg kunne for at undvige ham, og i kampens hede ramte jeg så chikanen med et brag, fortæller Johnny Vejlebo, der måtte udgå med et ødelagt hjulophæng på sin Peugeot med den sorte grundfarve.

Og Vejlebo var glad for sine mekanikere.

- Mekanikerne har gjort et stort stykke arbejde for i det hele taget at få mig ud at køre, så det er jeg meget taknemmelig for. Det er dygtige folk, og der blev virkelig arbejdet for at få bilen klar til finalen, siger han.

Finaleheatet søndag eftermiddag bød på en masse gætterier om vejret. Weekenden igennem har det skiftet mellem strålende solskin og silende regn, og netop som TCR-feltet skulle på banen, begyndte regnen at falde.

- Vejret var slet ikke til at bedømme, så til sidst besluttede vi os for at sætte slicks på. I starten kom der pludselig en regnbyge, så der skulle jeg virkelig passe på, for det var rigtig glat. Til sidst tørrede banen op, og der fik jeg så en fordel i forhold til alle dem på regndæk - der var dog stadig nogle steder, hvor vejen var glat, men ellers var slicks rigtig godt sidst i løbet, fortæller Johnny Vejlebo, som sluttede løbet på 10. pladsen.

Måske kunne det være blevet til endnu mere - i hvert fald ville Vejlebo gerne have haft fem minutter mere.

- Jeg syntes pludselig at de femten minutter var alt for lidt. Jeg troede faktisk at jeg havde et par omgange endnu, da jeg fik det ternede flag, for jeg syntes ikke at vi havde kørt ret længe. Jeg ville gerne have haft de tyve minutter som vi plejer at køre, for så havde jeg måske også kunne kæmpe mig til en bedre placering.

Om to uger kan Johnny Vejlebo igen sætte sig bag rattet på sin Peugeot 308 TCR, når årets store Grand Prix Danmark køres på Jyllandsringen.

På mere velkendt territorie håber Vejlebo at kunne fortsætte de gode takter.