Vallentin vil frem i DM-feltet

- Vi ser frem til at avancere fra vores slutplacering i Rally Himmerland. Der er mange kvalificerede konkurrenter, og vi kommer denne gang til at køre i mørke og på hastighedsprøver, som vi ikke før har kørt. Men vi er klar, siger Simon Vallentin, der sammen med co-driver Peter Egholm er bag rattet i en toptrimmet Hyundai i20 R5 i lørdagens afdeling af Dansk Super Rally 2021 - Stoholm Au2service Rally i Nordjylland.

Ved premieren for det nye Hyundai Rally Team Danmark lagde Vallentin og Egholm ud med den 4-hjulstrukne Hyundai i20 i basisopsætning, før de begyndte at arbejde med indstilling og dækmontering. Gradvist blev der skruet op for tempoet, og det endte med dagens hurtigste tid på løbets sidste hastighedsprøve, den såkaldte powerstage, som giver fem ekstra point til den hurtigste bil i hver klasse. Så foruden lørdagens DM-afdeling er de på fjerdepladsen i RC2-klassen og på niendepladsen i Dansk Super Rally. En tilfredsstillende start for det nye rallyteam.