Vallentin var tæt på podiet

Lokalsport Nordvestnyt - 18. maj 2021

Rallykøreren Simon Vallentin var sammen med co-driver Peter Egholm tæt på at nå podiet, da parret i weekenden deltog i anden runde af Dansk Super Rally 2021, der foregik i og omkring Stoholm, nær Viborg.

- Vi var kun 1,7 sekund fra en tredjeplads både i klassen og generelt. Det var ærgerligt, at være så tæt på, men alligevel udenfor rækkevidde, fastslog Simon Vallentin efter at være kommet i mål.

Rally Stoholm var 212 kilometer langt og undervejs blev der kørt otte hastighedsprøver med en samlet længde på 70,6 kilometer på grus og asfalt i skiftende terræn.

Fra først til sidst havde Vallentin og Egholm i deres Hyundai i20 R5 et tæt opgør med den regerende danmarksmester Martin Johansen og co-driver Dan Johansen i Peugeot 208 R5. Men sidstnævnte var altså lige en anelse hurtigere på rallyets længste prøve, en 18,8 kilometer lang rundbane syd for Stoholm.

- Efter tre-fire prøver pressede jeg resten af vejen så meget på, som jeg og bilen kunne klare uden at gå over grænsen, da vi stadig er ved at lære bilen at kende. Det var en god kamp med Martin, så hatten af for ham, tilføjede Simon Vallentin.

På nær den første af hastighedsprøverne var Hyundai-teamet blandt de fem hurtigste i feltet, der havde 72 biler til start, hvoraf 56 nåede i mål. På rallyets sidste tre prøver var Hyundai-teamet henholdsvis hurtigst, næsthurtigst og tredjehurtigst.

Med resultatet i DM-turneringens anden runde er Simon Vallentin og Peter Egholm rykket nærmere toppen. Deres første rally i Hyundai i20 R5 sluttede med en generel sjetteplads og denne gang rykkede de to pladser opad - kun 1,7 sekund fra top tre.

- Når vi om tre uger skal køre Glad Rally Kalundborg, er det på min hjemmebane, og da satser vi på at nå et skridt videre mod toppen. For hvert rally lærer jeg bilen bedre at kende, og desto mere kan jeg få ud af den, siger Simon Vallentin.

Den sjællandske duo er efter de to første af ialt seks tællende runder til årets DASU-mesterskaber på en samlet fjerdeplads i RC2-klassen for R5-biler med 11 hold i pointregnskabet - blot et enkelt point fra tredjepladsen. Der er tæt kamp om pladserne i toppen af dansk rally.

I Dansk Super Rally 2021 er Hyundai-teamet på en samlet ottendeplads. Det er det hidtil største og mest kvalificerede felt af kørere og biler i dansk rally, så Simon Vallentin, Peter Egholm og Hyundai Rally Team Danmark har fået et godt udgangspunkt for stormløbet mod toppen i Dansk Super Rally 2021.