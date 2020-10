Vallentin til DM-finale i millionbil

Ligesom alle andre idrætsgrene blev rallysporten lagt ned af corona-pandemien i foråret. Det betød også en stopklods på landevejene for den 29-årige rallykører Simon Vallentin fra Gislinge. Han valgte at skrotte hele sæsonen, men har nu alligevel fået mulighed for at stille op i den fjerde og sidste afdeling af DM. Det foregår lørdag den 24. okotber på Djurslands veje.