Se billedserie DM6 Rally Naturens Rige 2021 - Tarm Foto: Jokum Tord Larsen/Foto: Jokum Tord Larsen / jokumtordlarsen.com

Send til din ven. X Artiklen: Vallentin måtte nøjes med DM-bronze Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vallentin måtte nøjes med DM-bronze

Lokalsport Nordvestnyt - 12. oktober 2021 kl. 10:53 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Sporten NVN

To gange kurede rallykøreren Simon Vallentin og co-driveren Peter Egholm rundt på vejene, da parret i weekenden deltog i sæsonens sjette og sidste afdeling, Rally Naturens Rige ved Tarm og Skjern. Det kom til at koste for Simon Vallentin fra Gislinge, der før sidste afdeling var på en samlet andenplads.

Parret var ellers i deres Hyundai i20 R5 hurtigst på fire, næsthurtigst på to og tredjehurtigst på en af finalerundens otte prøver. Vallentin og Egholm satte de hurtigste tider på de to første prøver, men så gik det galt på den tredje, der blev kørt i Skjerns industri-område på grus.

Vallentin fik bremset for sent i et venstresving, så bilen skred ud og gik i stå. Det kostede omkring 17 sekunder til konkurrenterne. Og som om det ikke var nok, så fik Vallentin for meget fart på i et sving på den 18 kilometer lange rallyprøve. Denne gang kurede bilen rundt og endte med at stå på tværs af vejen, dog uden at gå i stå, og det kostede 13 sekunder.

- Motorløb er aldrig overstået, før man kommer over stregen. Men vi vidste også, at i så kort et løb betyder 20 sekunder meget. Det var min egen fejl begge gange, og det er selvfølgelig en super stor skuffelse, siger Valentin, der altså indledte sæsonens sidste afdeling på andenpladsen, snuste til førstepladsen og endte med tredjepladsen.

- Efter min følelse, så tabte vi guldet. Vi lagde godt ud og vandt de to første prøver, så vi kunne nærmest lugte guldet. Men så skulle vi have vundet den lange rallyprøve og også have vundet generelt, siger Simon Vallentin, der med resultatet også opnåede en tredjeplads i den 4-hjulstrukne RC2-klasse.

- Det er en skuffelse. Men når jeg kigger tilbage, så har det været en super sæson. Nu ser vi frem mod 2022, hvor vi har en stor forhåbning om at være med igen. Bilen har kørt fantastisk og teamet er super professionelt og engageret, lyder det fra Simon Vallentin.