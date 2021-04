Simon Vallentin og Peter Egholm døjede med kraftig understyring på Nysumbanen, men fik siden skiftet til hårdere dæk og fik mere fart på bilen. Foto: specialpress@gmail.com Foto: MD/specialpress@gmail.com

Vallentin kørte hurtigere og hurtigere i Rally Himmerland

Lokalsport Nordvestnyt - 20. april 2021 kl. 10:27 Af Brian Jensen

Rallykøreren Simon Vallentin og codriveren Peter Egholm fik indfriet målsætningen, da de i weekenden deltog i sæsonens første rallyløb, Rally Himmerland. Parret sluttede på en sjetteplads, efter en række hastighedsprøver, og dermed var forhåbningen om en plads i top 10 indfriet.

Vallentin og Egholm var i deres Hyundai i20 R5 tiendebedst på den første af rallyets 10 hastighedsprøver, men på de følgende prøver kom farten op, så parret var henholdsvis niende- og ottendebedst blandt de cirka 70 startende hold. På de efterfølgende prøver var Vallentin og Egholm femte- og niendehurtigst. Det skyldtes især at bilen var stærkt understyrende ved hastighedsprøven på Nysumbanen og dels, at en langsommere konkurrent ikke gav plads på en rundbane ved Hersom.

- Rallybilen er meget anderledes og hurtigere, end de biler som jeg tidligere har kørt, men den styrer og bremser fantastisk, så da jeg havde vænnet mig til den, blev vores tider på hastighedsprøverne bedre, og vi kunne begynde at se på mulighederne for at forbedre indstillingerne til min kørestil, siger Vallentin, der i løbet af dagen hev bedre og bedre resultater hjem.

På rallyets sidste prøver var Vallentin og Egholm først sjettehurtigst, så tredjehurtigst og på den sidste pointgivende powerstage kørte de den hurtigste tid af alle.

- Det var ærgerligt at miste mellem fem og ti sekunder på den femte hastighedsprøve, men vi kom igennem rallyet uden skrammer og fik noget med hjem. Dels ekstra fem point fra sejren på powerstagen, og dels et godt udgangspunkt for yderligere optimering af bilen i den kommende turneringsrunde. Alt i alt en god begyndelse på det videre samarbejde med teamet i Polen, Hyundai Danmark og gruppen af sponsorer, som har gjort dette projekt muligt, lyder det fra Vallentin, der nu kan begynde at se frem mod Stoholm Rally Special den 15. maj.

- Med 13 kvalificerede hold i jævnbyrdige biler var der streget op til et knivskarpt opgør, så for os handlede det primært om at få lært vores Hyundai i20 R5 at kende og få optimeret samarbejdet med det polske Kowax 2B Rally Team. Alt i alt gav rallyet et godt grundlag for det videre samarbejde, så vi ser frem til næste runde ved Stoholm, konstaterer Simon Vallentin.