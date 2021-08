Vallentin holder sig i toppen før finale

Det var en yderst frugtbar weekend for rallykøreren Simon Vallentin fra Gislinge, der i weekenden deltog i Sydhavsrally på Lolland og Falster. Sammen med co-driver Peter Egholm brillerede han med en første- og en tredjeplads i semifinalens to rally-sektioner.

- Det var en dejlig weekend, herligt at slutte et tæt opgør med to gode resultater, som giver os et godt udgangspunkt for yderligere fremgang i finalerunden, konstaterede Simon Vallentin efter det 477 kilometer rally.

Parret vandt i regnvejr og mørke med sin Hyundai i20 R5 fire af fredagens seks rallyprøver, foran Esben Hegelund og Karsten Isaksen, Hadsten/Egtved, i Citroën DS3 WRC og Kenneth Madsen og Mette Felthaus, Ruds Vedby/Horsens, i Suzuki Swift R+. Dermed sikrede Hyundai-teamet sig et godt afsæt for lørdagens otte rallyprøver.

Løbets første seks rallyprøver blev kørt på Lolland, med blandt andet en 27 kilometer lang prøve på asfalt og grus, Vallentin og Egholm var generelt hurtigst på fire af de seks prøver og begge gange på rallyets længste og mest krævende prøve. De blev nærmest overraskede over, at være kørt så meget fra de hårdeste konkurrenter, som foruden Esben Hegelund og Kenneth Madsen også talte Marco Gersager og vinderen af sidste års Dansk Super Rally-turnering, Martin Johansen.

- Faktisk indhentede vi Martin på fredagens næstsidste prøve, nok fordi vi fra start var opsatte på at præstere det optimale, og fordi vores serviceteam havde sørget for en en perfekt opsætning af bilen. Det gav en god balance i bilen og øgede selvtilliden, forklarede Simon Vallentin.

- Fanklubben var helt sikkert en ekstra motivation for at yde vort bedste, selv om vi lørdag valgte at køre strategisk. I stedet for at oversatse i en jagt på Kenneth Madsen og Esben Hegelund koncentrerede vi os om at holde Marco Gersager, Martin Johansen og Ib Kragh bag os. Før semifinalen var vi på tredjepladsen efter Kristian Poulsen og Martin Johansen. Førstnævnte udgik og Martin sluttede på en sjetteplads. Vi kunne køre hjem med 33 ekstra point på kontoen, og har nu 88 i alt, så vi er rykket nærmere på en forbedret slutstilling i DM-opgøret. En sejr i finalen inklusive max-point fra løbets powerstage kan bringxe os tættere på toppen, lød det fra Simon Vallentin, der kunne køre i mål på en solid tredjeplads i generelklassementet.