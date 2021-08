Uprøvet Holbæk-forsvar kræver meget

Holbæk stillede op med et nyt midterforsvar i lørdagens danmarksseriekamp mod Skovshoved. 18-årige Mathias Birk Friis og 19-årige Victor Vega var begge med i startopstillingen på fodboldholdet for første gang, og bortset fra et par opspilsfejl klarede de begge opgaven fint i hjemmebanekampen, der endte 1-1. Det uprøvede midterforsvar gav dog ekstraarbejde til Holbæk-målmanden Mikkel Kvist.

- Nej, jeg er ikke tilfreds, i betragtning af, at vi kan lukke kampen to gange. Men samtidig, med en udvisning, 1-1 og undertal, så er det nok okay, sagde træneren, der ikke brød sig om stemningen på grønsværen.

- Jeg synes, at der er en ulækker stemning. Det hører sig slet ikke til, at de er så afgørende over for dommeren. Det er unødvendigt, og jeg synes bare det er overilet at give rødt kort, det får stemningen op hvor den ikke bør være. Men jeg sidder med en følelse af, at vi skulle have lukket kampen, lød det fra Jonathan Nielsen.