Uppercut i Vig-hallen

Bokseklubben er lørdag vært for et større boksestævne i Vig Kultur- & Idrætscenter, hvor der er ikke færre end 20 kampe på programmet.

Det er naturligvis med behørig respekt for myndighedernes restriktioner. Alle tilskuere får udleveret mundbind og skal sidde ned, med afstand til andre. Nykøbing Sjælland Bokseklubs træner, Kim Kenney Larsen, er ikke nervøs for afviklingen.

- Det er jo ikke en overskudsforretning, det er mere for boksernes skyld. Så må vi spare på noget andet, siger Kim Kenney Larsen, der forventer at kunne lukke mellem 50 og 60 tilskuere ind - og i øvrigt planlægger et stævne i slutningen af februar.

For Nykøbing-bokserne Asbjørn Glisbo Jensen og Magnus B. Madsen giver lørdagens stævne mulighed for at teste niveauet, inden de en uge senere stiller op til DM i Nørresundby. Lørdag skal U15-bokseren Asbjørn Jensen møde Soyhan fra AK Falken og U17-bokseren Magnus Madsen står over for Lauris Kornerup fra Randers.