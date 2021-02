Leonora Ishøi Rønhede var fredag ude på ruten på Fyn - dagen før arrangementet blev politianmeldt og aflyst. Foto: Bent Hjarbo

Uofficielt DM gav konkurrencetræning

Lokalsport Nordvestnyt - 16. februar 2021 kl. 10:59 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

På trods af en tidlig aflysning af DM i langrend lykkedes det alligevel for Dansk Ski Forbund at afvikle de danske mesterskaber. Mesterskaberne havde dog langt fra samme form som sædvanlig - DM plejer at blive holdt i Norge.

I år skulle DM i langrend have været afviklet i Kvitåvatn i Norge, men blev i januar aflyst på grund af de mange corona-restriktioner. Og da sneen pludselig dalede over Danmark åbnede der sig en mulighed for at afholdet et uofficielt DM. Det sørgede Odense Skiklub for, med en række forskellige spor i Elmelund på Fyn.

Her kunne DM-deltagerne køre bestemte ruter og med gps få tider, som langrendsløberne selv skulle indrapportere til forbundet, der så ville udforme en rangliste. Det kunne foregå i løbet af sidste uge, men ikke alle nåede at få deres restultater med.

Lørdag blev DM i langrend nemlig aflyst af politiet, der på baggrund af en anmeldelse fra en borger mente, at der var for mange mennesker i sporet.

Derfor var det i sidste øjeblik, at holbækkeren Kåre Rønhede og datteren Leonora Ishøi Rønhede fik kørt DM-ruten. Far og datter var i Odense fredag i sidste uge for at deltage i det uofficielle DM.

For den blot 14-årige Leonora Ishøi Rønhede var det ikke den største udfordring at snuppe førstepladsen i aldersklassen 13-17 år. Der var nemlig blot to deltagere i kategorien.

- Leonoras første tid på klassisk gik desværre ikke ind i applikationen, så hun måtte køre den en ekstra gang. Hun fik en tid på 24 minutter og 24 sekunder på seks kilometer klassisk, fortæller Kåre Rønhede.

Han erkender, at konkurrencens afvikling lå langt fra normalen, og derfor var der heller ikke helt så stor fokus på resultaterne.

- Værdien for Leonora var egentlig kun at stille op og få fornemmelsen af at være i konkurrence. Til gengæld er hun startet til atletik i Fremad Holbæk, og det har givet bonus, for hun kunne mærke, at både løbs- og intervaltræning har hjulpet hende til en bedre form, beretter Rønhede.

Kåre Rønhede stillede selv op i klassisk og fri stil, 15 kilometer, og gennemførte på omkring en time.