United tæt på at drille Svebølle

En talstærk tilhængerskare fra Svebølle havde ikke forvente at være ængstelige i kampens slutning, da serie 1-holdet i fodbold besøgte bundholdet Holbæk United fredag aften. Men det blev de. For stik imod spil og chancer fik hjemmeholdet reduceret til 1-2 med 10 minutter tilbage, og så kom der ellers spænding i et ellers lidt fladt opgør.

Holbæk United fik spillet sig frem til flere afslutninger i slutfasen og kunne have snydt Svebølle for sejren, da Uniteds Muhammed Türkoglu i det 88. minut smuttede mellem to forsvarere og lobbede bolden over Rasmus Hansen i målet - men også få centimeter over overliggeren. I næste angreb og i samme minut headede Svebølle-anfører Nick Trier bolden 30 centimeter over mål i den anden ende.