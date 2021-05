Mehmet Tomak havde til sidst en stor mulighed for at skaffe alle tre point i fredagens hjemmekamp mod AIK 65, Strøby, men blev skadet og kunne ikke følge chancen op. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

United tæt på alle tre point

Lokalsport Nordvestnyt - 14. maj 2021
Af Anders Vestergaard

Et direkte rødt kort til veteranen Erdogan Aslan, den tidligere førsteholdsspiller i Holbæk, midt i første halvleg, betød at den fastlagte taktik måtte opgives, og så blev det en hård omgang for Holbæk Uniteds bundhold i fodboldens serie 1, der fredag aften spille 0-0 mod AIK 65, Strøby i nedrykningsspillet.

Erdogan Aslan måtte gå den tunge gang efter en batalje med en modstander midt på banen, men resten af United-mandskabet kæmpede bravt, og det lykkedes langt hen ad vejen at forhindre modstanderen i at komme til chancer gennem det meste af kampen.

- De havde vel deres første chance med et kvarter tilbage, og i resten af kampen havde de så to-tre chancer mere, som vores målmand Tahir Abazibra tog sig flot af. Han blev også klart kampens Holbæk United-spiller, fortalte spillende træner Mehmet Tomak umiddelbart efter kampen i Tuse.

Tomak spillede selv en hovedrolle i kampens døende minut, da Fead Rama spillede ham helt fri. Men den spillende træner mærkede i det samme et smæld i baglåret, og så blev det umuligt for ham at udnytte den ellers åbne chance.

- Vi var meget tæt på at tage alle tre point. Men under alle omstændigheder er der kæmpe ros til hele holdet for at kæmpe lige til det sidste, sagde Mehmet Tomak.

Holbæk United var oversidder i sidste weekend, men tog i forrige runde sæsonens første sejr, da Greve blev slået.