Holbæk Uniteds træner Turgay Keskin er skuffet over den milde straf, Solrød har fået for at kalde hans hold for Muhammed United. Foto: Anders Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: United skuffet over afgørelse i racisme-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

United skuffet over afgørelse i racisme-sag

Lokalsport Nordvestnyt - 16. oktober 2019 kl. 13:36 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er masser af fokus på racisme i fodbold for tiden. Og serie 1-klubben Holbæk United blev for nyligt ufrivilligt del af en racisme-sag, da stadionspeakeren i Solrød kaldte holdet for Muhammed United over højttaleranlægget.

Læs også: Solrød FC accepterer bødestraf

DBU Sjælland har behandlet sagen og har givet Solrød en bøde på 5000 kroner. Men det føler Holbæk United er alt for billigt.

De 5000 kroner er klubben idømt for at bringe fodbolden i vanry, men disciplinærinstansen mener, at det er formildende, at Solrød med det samme undskyldte over for Holbæk United og selv kontaktede DBU Sjælland, inden dommeren nåede at indberette episoden.

»Disciplinærinstansen fin- der stadionspeakerens bemærkninger fuldstændig uforenelige med de værdier, fodbolden skal afspejle (...)«, skriver disciplinærinstansen ifølge DBU Sjællands hjemmeside.

- Vi er af den overbevisning, at Solrød FC er sluppet billigt og har fået en løftet pegefinger i stedet for en straf. Det er trist at være vidne til, at straffen for at bringe dansk fodbold i vanry ikke er mere værd end en bøde, man kan betale via en jklubs bødekasse. Dermed mener vi, at DBU har forspildt chancen for at statuere et eksempel og forhindre lignende episoder, så andre klubber ikke ender i samme situation som os, skriver Holbæk Uniteds bestyrelse i en officiel udmeldelse.

- Man kunne tilføje 1000 ting. De kunne få en højere bøde, man kunne være blevet udelukket fra hjemmekampe, eller man kunne være blevet straffet ved at få fratrukket tre point. De 5000 kroner er bare en løftet pegefinger, siger Holbæk Uniteds træner Turgay Keskin.

relaterede artikler

United håber DBU statuerer et eksempel 05. oktober 2019 kl. 08:50

Tophold tog tre point mod Holbæk United 28. september 2019 kl. 17:14