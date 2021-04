United og Undløse spillede uafgjort

Holbæk United har ryggen mod muren på sidstepladsen i serie 1 inden foråret, hvor holdet skal forsøge at undgå nedrykning til serie 2.

Situationen er helt omvendt for FK Odsherred, der ligger på førstepladsen i serie 3 inden forårspremieren.

Dermed kan de to hold komme til at spille i samme række efter sommerferien, og det endte også uden vinder, da holdene mødtes i en træningskamp lørdag.

I anden halvleg udlignede den spillende træner Samir Rexha, men Odsherred tog endnu en gang føringen, da Alexander Dige udnyttede et straffespark.

Det lykkedes dog for Samir Rexha at udligne til slutresultatet 4-4.

United har haft stor spillerudskiftning i vinterpausen, men Mehmet Tomak mener, at holdet formmæssigt og spillemæssigt nærmer sig 100 procent.

Det har holdet endnu en mulighed for at nå inden sæsonåbningen. Næste weekend mø'der holdet nemlig Undløse, og her må forsvaret gerne løfte sig.