Unge talenter skal genvinde 1. division

Ny struktur 1. division i basketball er delt op i en øst- og en vestkreds.

Østkredsen er yderligere opdelt i to puljer.

EBS Holbæk/Stenhus er placeret i pulje 1 sammen med BMS-Herlev, Hørsholm og Falcon. Holdene møder hinanden tre gange.

I pulje 2 ligger SISU, Virum, Værløse, Hvidovrebasket og Næstved, som Holbæk alle skal møde to gange i sæsonen.

Holdene fra øst- og vestkredsen komer først til at mødes i slutspillet.

- Sidste år havde vi to udlændinge, »Mo« og Tomas. At vi kun har en i år er udtryk for, at vi vil give mere spilletid til danskere. Vi kan jo hente en udlænding mere inden jul, men det tror jeg nu ikke, at vi gør. Det gælder om at få danskere til at spille, når vi henter udlændinge er det lige så meget for at få et godt træningsmiljø, forklarer træner Jesper Sørensen.