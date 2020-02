Ungarsk landsholdskeeper lærte fra sig

Der var masser af skud på mål - og ikke mindst ivrige målmænd til at tage sig af dem, da Håndbold College på Stenhus Gymnasium hen over weekenden var vært for en målmandscamp.

Her var unge keepere i U13-U15-alderen klar til at træne og lære fif af blandt andre Olga Leire-Hoffmann, der er cheftræner på Stenhus Håndbold College. Og det var ikke fra hvem som helst, de seks målvogtere fra forskellige dele af Sjælland kunne drage nytte af.

- Det bliver nok over tre dage, og vi gør det for at vise, hvad vi kan og ikke mindst for at trække folk til og få trænet en masse, siger den tidligere ungarske landsholdskeeper, der også er træner for Stenhus Idræts Klubs U17-piger i 1. division.