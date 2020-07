Ung topscorer skifter til DTH

19-årige Joakim Pedersen var ofte øverst på listen over Løve-Høng-scoringer i den forgangne sæson, hvor det blev til en fjerdeplads i kvalifikationsrækken. Han har i de seneste måneder trænet med i 3. divisionsklubben og nu munder det ud i et klubskifte. På DTH's Facebookside beskrives Pedersen som en overordentlig spændende spiller, der intuitivt vælger de rigtige løsninger og har et godt skud med et eksplosivt aftræk.