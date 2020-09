Det unge golftalent fra Holbæk, Jens Kristian Thysted, var søndag med til at vinde DM for klubhold.

Ung holbækker med i DM-triumf

Mens holdkaptajnen for Holbæks 3. divisionsmænd ikke havde det store at glæde sig over lørdag, så kunne han søndag juble over sønnens DM-titel. Jens Kristian Thysted var nemlig med på holdet, der for første gang sikrede Smørum Golfklub en DM-titel for klubhold. I hvert fald på mandesiden - klubbens kvinder har adskillige gange været danmarksmestre.