Undløse løb forgæves mod Ballerup-Skovlunde

Men selv om Undløse i fodboldens serie 2 også i denne sæsons pokalturnering har slået et højere rangeret hold ud med sejren over Vallensbæk fra serie 1, var overmagten alligevel for stor, da danmarksserieholdet BSF, Ballerup-Skovlunde Fodbold, var på besøg på Undløse Stadion og vandt sikkert med 0-3 tirsdag aften.