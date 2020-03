Holbæks træner Lars Feist mener ikke, at to ugers pause ødelægger noget. Foto: Svens Erik Hansen

Uklar fremtid for Holbæk

Holbæks træner Lars Feist har taget divisionsforeningens beslutning om at udskyde al fodbold i Superligaen, 1. division og 2. division til efterretning. Men han spekulerer over, hvordan man vil klare afviklingen af kampene.

Og det vil faktisk passe ham godt. Han er i forvejen fortaler for, at 2. division, hvor mange spillere er amatører, skal begynde senere. Så slipper man for at starte træning på et tidspunkt, hvor mange er bortrejst på sommerferie.