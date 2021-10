Se billedserie De 16-årige Mads Bang Helmer (tv) og Elias Frostholm fra Ugerløse skal til junior-VM i petanque. Foto: Christian Dahl

Ugerløse sender to til VM

Lokalsport Nordvestnyt - 24. oktober 2021 Af Christian Dahl

Det startede lidt for sjov for fire år siden, men nu er de to 16-årige venner Mads Bang Helmer og Elias Frostholm fra Ugerløse på vej til VM.

De spiller både i Ugerløse Petanque og Petanque Holbæk, og de udgør halvdelen af det hold, som Dansk Petanque Forbund sender til junior-VM i Spanien 12.-14. november.

- Jeg havde nok forventet at blive udtaget. Der er ikke mange på vores alder på det niveau, og jeg var også med til VM for to år siden, siger Elias Frostholm.

Mads Bang Helmer var ikke lige så overbevist om sin deltagelse på forhånd, men begge glæder de sig til at komme af sted og skulle repræsentere Danmark. Og selv om Danmark ikke er blandt de største petanque-nationer, så hviler der alligevel nogle forventninger på de unge talenter.

- Forbundet har selvfølgelig nogle forventninger, men de har ikke fortalt dem til os endnu. Sidst fik vi en 9-12. plads, og det var et godt resultat ud af 36 hold. Jeg tror, målsætningen er en ottendedelsfinale, siger Elias Frostholm.

De to får selskab af Jacob Haugbølle og Mikkel Horn på Danmarks landshold. Kun tre af dem kommer dog i aktion ad gangen, da der altid spilles tripler ved VM. Normalt roterer de en del mellem kampene, men der er alligevel klare roller på holdet.

- Jeg er skytte eller mellemmand, siger Elias Frostholm.

- Jeg er indlægger eller mellemmand, tilføjer Mads Bang Helmer.

Og det fineste er at være mellemmand.

- I triple er der altid en indlægger, som prøver at komme så tæt på grisen som muligt, en skytte, der skyder de andre væk, og en mellemmand. Den mest komplette spiller er mellemmanden, og det er normalt Elias, siger formanden for Petanque Holbæk, Lars Lloyd.

Selv om de unge VM-deltagere ikke er sikre på forbundets ambitioner, så har de selv nogle mål for deres indsats.

- Vi skal have en succesrate på minimum 80 procent på indlæg og skud. De gode hold som Frankrig og Thailand ligger med en succesrate omkring 90 procent. Hvis vi ligger på 80-85 procent, så er det højt for os, siger Elias Frostholm.

For at kunne det, er de gået i træning frem mod VM.

- Ja puha, det er fandme hårdt, siger Mads Bang Helmer.

Det er der nu en særlig grund til.

- Jeg er på efterskole, og det er hårdt at skulle gå ud at træne en time, mens de andre laver alt muligt spændende. Men nu er der faktisk nogle af de andre på efterskolen, der er begyndt at gå med, fortæller Mads Bang Helmer.

- Vi træner teknisk og taktisk. Det taktiske træner vi i kampsituationer i klubben. Men det tekniske kan du sagtens selv træne hjemme i haven eller på en efterskole. Og så er det altid en god ide at være i god kondition også, fortæller Elias Frostholm.

- Mange går over 10.000 skridt til en mesterskabsdag, men man får ikke pulsen op. Derfor dyrker mange konditionstræning ved siden af. Det er vigtigt med konditionen for at kunne koncentrere sig. Til mesterskaber står man op klokken 6.30, så er der træning klokken 8, og så spiller man fra klokken 9 til klokken 21. Alle timerne med dyb koncentration. Man skal også lære sig selv at slappe af, fortæller Lars Lloyd.

Han er selv betydeligt ældre end de to VM-deltagere. på den måde ligner han mere den gængse opfattelse af petanquespillere, som ældre mennesker. Det er da også noget, de to 16-årige VM-deltagere har mærket.

- Første gang folk hører det, så griner de som regel, siger Elias Frostholm.

- På efterskolen sagde alle, at det er noget, gamle mennesker spiller, siger Mads Bang Helmer.

- Når man så fortæller, at man er på juniorlandsholdet og har fået en tur til Spanien til VM, så kan de godt se, det er fedt, siger Elias Frostholm.

- Så siger de ikke så meget mere, siger Mads Bang Helmer.

De to venner har da også selv kun spillet i fire år og faktisk var det Elias Frostholms lillebror Silas Frostholm, der blev vejen til sporten.

Han meddelte, at han gerne ville spille petanque i Ugerløse, men kun hvis Daggi Jensen ville træne ham.

Det ville Daggi Jensen godt, og snart kom Elias Frostholm også med, og i dag spiller Mads Bang Helmer og hans lillesøster også i Ugerløse.

- Jeg snakkede med Mads, og han sagde, det er sguda meget sjovt, skal vi ikke prøve? Så spurgte jeg, om han skulle noget. Det skulle han ikke, og så kom han med, fortæller Elias Frostholm.

De fik Kaj Madsen som ungdomstræner, og snart viste drengene så stort talent, at de skulle til Holbæk for at blive matchet på niveauet. Derfra er det gået slag i slag med divisionskampe, DM-medaljer, landskamp - og nu skal de to teenagere altså til VM i Spanien.