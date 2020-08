Områdets to højest rangerede fodboldhold, Tuse og Holbæk, spillede 0-0 i tirsdagens træningskamp på Tuses nye kunstgræsbane. Foto: Anders Vestergaard

Udvalgsformand eneste målscorer

Indtil videre er formanden for Holbæk Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Ole Hansen, den eneste målscorer på Tuses nye kunstgræsbane, som blev indviet tirsdag aften.

Som optakt til træningskampen mellem Tuses sjællandsseriehold og naboerne fra Holbæk i 2. division, scorede Hansen usvigeligt sikkert uden chance for Tuse IF's formand Anders Bo Hansen, der kortvarigt passede målet.

Og det blev altså den eneste scoring på den lune sommeraften, hvor op mod 200 mennesker efterfølgende så det nordvestsjællandske hjørnes to højest rangerede fodboldhold spille 0-0 på det helt nye og ganske indbydende kunstgræs.

Specielt i første halvleg var det Holbæks divisionshold, der havde bolden meget, men uden at få det nødvendige flow i angrebsspillet. Ikke mindst fordi Tuses hjemmehold lykkedes godt med at lægge et slidsomt pres langt fremme på banen.