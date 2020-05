Udskudt Danmark Rundt ærgrer borgmester

Det fremgik tirsdag af en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union, der nu undersøger mulighederne for at finde en anden dato, som både imødekommer de danske sundhedsmyndigheders påbud og anbefalinger og tager hensyn til Den Internationale Cykelunions løbskalender.

For første gang i løbets historie starter en etape uden for Danmarks grænser i Flensborg som en markering af 100-året for genforeningen i 1920. Det sker på turens tredje og længste etape til Vejle.

- Det er vilkårene lige nu. Men det er brandærgerligt. Jeg har virkelig glædet mig til den etape med en fantastisk og udfordrende rundstrækning, som vil blive husket. Jeg håber, at løbet kan blive gennemført senere med en hel cykeldag midt i Kalundborg, siger Martin Damm, der bakker op om løbsdirektør Jesper Worres håb om at etapeløbet kan køres i starten af september - inden risikoen for »møjvejr« bliver for stor.