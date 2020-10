Udfordringer på stribe

Lutter topopgør, der for alvor kan give et fingerpeg om mulighederne for den eftertragtede oprykning til Holbæks divisionsreserver.

Fårevejle klar favorit

Fredag aften er Fårevejle på femtepladsen store favoritter i det lokale opgør på udebane i Tuse mod Holbæk Uniteds bundhold, der op til sidste uges lokalopgør mod Holbæks tophold måtte melde afbud på grund af spillermangel. I seneste spille­runde kom Fårevejle tilbage på vindersporet med hjemmesejren over Benløse efter at have fået én over nakken ugen før af Hvalsø, der vandt med 2-7 i Fårevejle.