Malene Jepsen, her til højre i den omvendte kamp mod Holbæk/Jernløse, scorede som topscorer over halvdelen af Løve-Høngs mål. Foto Thomas OlsenFoto Thomas Olsen

Uafgjort mellem ulige hold

Lokalsport Nordvestnyt - 10. marts 2020 kl. 10:54 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som i det første opgør i Hønghallen i november spillede Løve-Høng og Holbæk/Jernløse uafgjort, da de to hold i kvindernes kvalifikationsrække mødtes i Holbæk Sportsby mandag aften.

17-17 endte den meget jævnbyrdige kamp mellem to - på papiret - relativt ulige hold.

Holbæk/Jernløses andethold havde - som nyere regler giver lov til - polstret sig med Eva Roer Nielsen, Kristina Søgaard og keeper Charlotte Kjærside, der alle til daglig er profiler på førsteholdet i toppen af 3. division.

Også den tidligere spiller i Løve-Høng Line Kraul har været flittig gæst på Holbæk/Jernløses bedste hold, og mandag aften var hun en af profilerne mod sin tidligere klub.

I det lige opgør, hvor Løve-Høng kortvarigt var foran med to mål, fulgtes de to hold ellers ad hele vejen.

Det var dog hjemmeholdet i Holbæk Sportsby, der først nåede de 17 mål. Men Løve-Høngs helst store profil og topscorer med ni mål, Malene Jepsen, fik udlignet med et halvt minut igen uden at Holbæk/Jernløse kunne nå at svare igen.

- Vi vidste godt, at Løve-Høng ville trække tempoet ud af kampen, og det lykkedes for dem. Men et enkelt point er okay for os. Vores målsætning har hele tiden været overlevelse i rækken, og nu har vi seks point ned til Horbelev på næstsidstepladsen, så vores mål er nået med tre kampe tilbage, kunne træner Jesper Øvad konstatere.

Løve-Høng har i nogen tid været sikret en ny sæson i kvalifikationsrækken.

- Mod så stærkt et hold var det fint at kunne trække et point. Vores forsvar er fasttømret og spillede godt igen, sagde Løve-Høngs afgående træner Lars Jørgensen, der i næste sæson vender tilbage til Slagelse som U19-træner.

Jørgensen havde stor ros til Løve-Høngs keeper Line Hasselby, der havde en redningsprocent på 56.