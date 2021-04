Se billedserie Så er der ekstraordinær vild og højlydt sejrsdans efter Tuses overraskende sejr i Gørslev - på et selvmål langt inde i overtiden. Foto: Anders Kamper

Tuses dag i Gørslev

30. april 2021
Af Anders Vestergaard

De råbte og skreg, de dansede og jublede, og midt i det hele blev det råbt noget om »Europa«. 2-3 lyste på måltavlen, og på den anden side af banen sad hjemmeholdets knækkede spillere.

Tuse kom som de undertippede til sjællandsserieopgøret i Gørslev, men de stod for noget af en overraskelse i går eftermiddags og kørte hjem med alle tre point.

Hjem fra Gørslev, der sigter mod toppen og oprykningskampene til danmarksserien, men nu har tabt store skridt allerede i første runde af sjællandsseriens oprykningsspil.

I en tæt æffære med fysiske dueller og til tider godt spil skulle der et selvmål af Gørslev til efter 94. minutter og 50 sekunder, da Peder Henriksen fik skovlet bolden over egen målstreg, da han ellers ville blokere for et indlæg fra Tuses Stefan Christensen.

1-2 og vild jubel, og for Gørslev var det bare symptomatisk på en dag, hvor holdet brændte to straffespark sidst i anden halvleg.

Første gang reddede Tuse-målmand Magnus Christoffersen, men der blev dømt omspark fordi han gik for tidligt. Nyt spark samme sted, til højre, men også her var keeperen bedst og klarede, og så gik Tuse fuldtonet efter sejren mod et mere og mere shaky hjemmehold, der mødte overmagten som anden halvleg skred frem.

Allerede efter fem minutter var Gørslev ellers kommet foran ved Magnus Kjeldsen, men Tuse fik ædt sig tilbage, og det var slet ikke ufortjent, da Lasse Frendrup spillede Mikkel Larsen fri til afslutning og udligning til 1-1.

Derfra trykkede Tuse godt på, og Gørslev havde da også muligheder, men var der slet ikke denne sidste dag i april.

Nu lykkedes det så Tuse at score sejrsmålet langt inde i overtiden, og bagefter lykkedes det faktisk også spillerne - med målmand Magnus Christoffersen som den mest ivrige - at liste en kasse øl ud af Gørslev, selv om der ellers var hermetisk lukket for den slags på anlægget i går.

Jo, jo, det var Tuses dag i det midtsjællandske.