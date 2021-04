Lasse Frendrup og Tuse møder fredag Gørslev i sjællandsserien.

Send til din ven. X Artiklen: Tuse vil knække koden mod tophold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tuse vil knække koden mod tophold

Lokalsport Nordvestnyt - 29. april 2021 kl. 15:48 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Da sæsonen i sjællandsserien begyndte i efteråret, blev Tuse af mange nævnt blandt favoritterne til at rykke op i danmarksserien.

Fredag spiller de første kamp i oprykningsspillet, men med 10 point op til oprykning før de seks kampe, er Tuses fokus et andet sted.

For mens Tuse i efteråret hentede 18 ud af 21 mulige point mod de syv hold, der skal spille nedrykningsspil, blev det kun til fire point mod de seks andre hold i oprykningsspillet.

Derfor sagde træner Freddy Andersen allerede inden sidste grundspilskamp mod Haslev, at holdet skal finde en måde at få point mod topholdene. Spørgsmålet er så, om recepten er klar.

- Det kan jeg fortælle dig på lørdag, siger Freddy Andersen med et grin forud for fredagens kamp mod Gørslev.

Træneren prøvede nogle ting i sejren sidste weekend over Haslev, og det vil han bygge videre på.

- Vi prøvede at spille lidt mere lavt og spille med to seksere i stedet for en sekser og to ottere. Man kan ikke sammenligne Haslev med Solrød (som Tuse for to uger siden tabte 0-5 til, red.) eller for den sags skyld Gørslev, men vi griber det an på samme måde, og så vil vi se, om vi kan sætte vores hurtige kanter i spil, siger Freddy Andersen.

Han gik ellers ind til sæsonen med ambitionen om at spille offensivt og styre kampene. Det er til dels lykkedes, og Freddy Andersen fortæller, at han også har kunnet mærke på de andre tophold, at de har haft stor respekt for Tuse.

- Jeg er ikke meget for at ændre på konceptet om, at vi skal styre kampene. Men jeg må erkende, at hvis vi vil i toppen af sjællandsserien, så skal vi have point mod de andre tophold, siger Freddy Andersen.

Dem fik Tuse altså kun fire af. Men selv om de sluttede med en afklapsning mod Solrød, så endte de fem andre kampe med en sejr, en uafgjort og tre nederlag på et mål.

- Mod Gørslev tabte vi 1-0 på et mål i 85. minut. De har nogle hurtige folk, og de kan straffe os på vores fejl. Det var en kamp, vi minimum skulle have haft et point i og helst tre, siger Freddy Andersen.

Han mener også, at Tuse spillede lige op med Ringsted, indtil profilen Lasse Frendrup blev skadet, og Ringsted scorede. Og ugen efter manglede Frendrup også i nederlaget til Gørslev.

- Vi har spillere, der er dygtige til at spille god fodbold, og vi har været inde i en udvikling, så det nu er os, der styrer kampene. Men vi taber mange af kampene på egne fejl - på personlige fejl, siger Freddy Andersen.

Derfor er målet klart for oprykningsspillet, når nu oprykningen ikke er realistisk.

- Vores målsætning er at knække koden mod topholdene. Vi skal have flere point, end de fire vi fik mod dem i efteråret, siger Freddy Andersen.

Tuse spiller allerede store bededag klokken 12.00 i Gørslev.