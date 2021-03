Tuses træner Freddy Andersen glæder sig over en udmelding i god tid fra DBU Sjælland. Foto: Anders Kamper

Tuse-træner: Bedre og mere retfærdigt

Lokalsport Nordvestnyt - 16. marts 2021 kl. 16:10 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Nyheden om DBU Sjællands plan for afviklingen af forårsturneringen er som sød musik i Tuse-træner Freddy Andersens ører.

Han glæder sig over, at lokalunionen melder ud i god tid før turneringen sparkes i gang - altså den 16.-18. april, hvis altså det bliver muligt at afvikle 11-mands fodbold efter den 6. april.

- Det er super, at de kommer med en plan allerede, i stedet for at man skal gå i det uvisse, siger han.

Freddy Andersen er også tilfreds med beslutningen om at dele sjællandsserien op i to halvdele - altså i et oprykningsspil og et nedrykningsspil.

- Det er et eller andet sted fint, når vi nu ikke kan spille allesammen. I forhold til sidste år er det meget bedre og mere retfærdigt. For dem der rykker op har fortjent det, fordi de så har slået de nærmeste konkurrenter. Men nu skal vi jo lige med i det oprykningsspil, lyder det fra Tuse-træneren.

Tuse har på sjettepladsen i sjællandsserien 19 point og er tre point foran både FC Nakskov og Nykøbing FC, der på syvende- og ottendepladsen altså ligger á point på hver sin side af den nye skillelinje for op- og nedrykningsspillet.

Freddy Andersen er overbevist om, at Tuse-spillerne nok skal være klar til kamp om en måneds tid.

- Ja, det er vi. Vi har trænet med 25 i den periode vi har måttet det og trænede i små grupper to-tre uger før det.

Tuse-træneren beretter videre, at sjællandsserieholdet ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet om at trække sig fra pokalturneringen.

