Foto: Per Christensen

Tuse-angriber Mikkel Larsen scorede i den seneste træningskamp mod sjællandsserie-kollegerne fra Hundested i sidste weekend. Foto: Per Christensen

Tuse starter med ekstra vigtige kampe

De ligger i en gråzone og skal måske bruge en sejr for at være sikker på at komme med i det oprykningsspil, som fløjtes i gang, når de sidste kampe i efterårets afbrudte sæson er spillet.

Men selv om forberedelserne til sæsonen har været kort og markant anderledes på grund af forskellige corona-restriktioner, føler cheftræner for Tuse i fodboldens sjællandsserie, Freddy Andersen, at hans trup er, hvor den skal være op til lørdag eftermiddags sæsonstart på hjemmebane mod Solrød, der ligger nummer to med tre point op til Ringsteds tophold.