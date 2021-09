Mikkel Frederick Larsen (tv) og Jesper Halling (th) scorede seks af Tuses syv mål i den seneste hjemmekamp. Lørdag er Tuse igen storfavorit, når Maribo kommer på besøg. Foto: Thomas Olsen

Tuse skal klare favoritværdighed

Lokalsport Nordvestnyt - 25. september 2021 kl. 07:50 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Modstandermæssigt er Tuse i gang med lidt af en rutsjebanetur. For 14 dage siden vandt holdet hjemme 7-2 over bundproppen DMI, i sidste runde blev det til nederlag 4-1 ude mod topholdet Næstved, og nu venter et nyt bundhold på hjemmebane, når Maribo gæster Tuse til sjællandsseriekampen lørdag klokken 15.

- Det er det interessante ved denne række. Det er fra den ene ende til den anden rent niveaumæssigt. Efter DMI mødte vi et rigtigt stærkt Næstved-hold, og nu står vi igen over for et på papiret svagt hold. Jeg tror dog, at Maribo er bedre end DMI, siger Tuses assistenttræner Lasse Sømmergaard.

Han får igen ansvaret for Tuses hold i cheftræner Freddy Andersens fravær. Han regner dog med at være tilbage efter sit hjertestop i næste uge.

Lasse Sømmergaard havde også ansvaret imod DMI, hvor han arbejdede med spillerne psyke op til kampen. For det kan være mentalt svært at sætte sig op til en kamp, hvor man er storfavorit. Men det handler om at gå ud og vinde kampen og ikke bare tro, at den er vundet.

- Det er oppe i hovederne. Man skal være mentalt klar til, at det kan blive en rigtig- sjov og spændende kamp, hvor man kan få lov at spille flot fodbold. Men det kan også blivende noget hakkende noget, hvor man bliver frustreret, og de andre lugter blod, siger Lasse Sømmergaard.

Tuses Lasse Larsen er ude med en brækket næse, men ellers har Lasse Sømmergaard frit valg blandt alle spillere omkring førsteholdet.

Tuse er inden kampen nummer syv med seks point op til de mulige oprykningspladser.

Maribo er tredjesidst fem point efter Tuse. Holdet har lukket 22 mål ind i seks kampe, selv om de senest spillede 0-0 mod Nordfalster. Ellers er det kun mod DMI, at holdet har lukket mindre end tre mål ind.

Tuse har til gengæld sammenlagt vundet de sidste to hjemmekampe 12-3. Men i sæsonens første hjemmekamp blev det til nederlag på 1-3 mod Slagelse.