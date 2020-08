Foto: Per Christensen

Tuse kom foran, men FC Nakskov vandt sjællandsseriekampen med 3-1. Foto: Per Christensen

Tuse nedlagt i Nakskov

Tuse tog endnu en gang hjem fra Lolland med en sur smag i munden. Heller ikke denne gang lykkedes det at få point med hjem fra udebaneopgøret mod FC Nakskov - der lørdag vandt sjællandsseriekampen med 3-1.

Sjællænderne lagde ellers bedst ud og kom foran efter syv minutter, da Mikkel Larsen scorede kampens første mål. Efter et kvarter fik Nakskovs Mathias Thomsen udlignet og den stilling holdt frem til pausen.

Også i anden halvleg kom Tuse bedst fra land og lagde pres på gæsternes mål. Så da Mikkel Fugl bragte Nakskov foran med 2-1 efter 63. minutter var det som en spand koldt vand i hovedet på Tuse-spillerne. De nåede knap nok at ryste chokket af sig, inden Vloran Krasniq scorede igen to minutter senere.

Tuse fik tre gange annulleret mål for offside - et i første halvleg og to i anden. Men træner Freddy Andersen kunne alligevel ikke være rigtig sur efter nederlaget.