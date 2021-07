Tuse IF går forrest med ny træningsteknik. PR-foto

Tuse med ny trænings-metode

Lokalsport Nordvestnyt - 04. juli 2021 kl. 15:51 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Tekniske færdigheder, koncentration og hurtige reaktioner er nogle af nøgleingredienserne i godt fodboldspil, og det kan Tuse IF Fodbold nu se frem til at få endnu mere af.

De bliver nemlig blandt de første klubber, der tager det nye spil Teqball til sig, og benytter det aktivt i fodboldtræningen.

Teqball består af et buet bord, der minder lidt om et bordtennisbord, og spilles i princippet også på samme måde. Men i stedet for et bat og en bordtennisbold, bruger du en fodbold og din egen krop til at sparke eller nikke bolden hen over nettet i midten.

Grundet bordets bue, bliver bolden skudt op imod spillerne, og det kræver lynhurtig reaktionsevne at fange bolden, holde den i gang og derefter sende den tilbage til modstanderne.

Egentlig er Teqball et spil i sig selv, men flere fodboldklubber er begyndt at benytte det i træningen. Herunder Manchester United, og altså nu også Tuse IF. Netop træningen af de tekniske færdigheder hos spillerne var noget, der fangede Palle Larsen fra PSL Rådgivende Ingeniørfirma ApS, som har sponsoreret det nye TeqBall bord:

Sjovt at træne - Jeg har selv stor fokus på udvikling af tekniske færdigheder og koncentration hos den enkelte spiller, frem for resultat af kampe på den korte bane. Det skal samtidig være sjovt at mødes og træne. Et Teqball-bord kan i min optik indfri alt dette. Derfor var det naturligt at blive sponsor, siger han.

Også hos trænerne i Tuse IF Fodbold er der stor begejstring over det nye træningsredskab.

- Vores medlemmer - både store og små, har taget rigtig godt imod det nye Teqball bord. Der bliver livligt dystet omkring det nye bord hver eneste dag, som et spændende supplement til den almindelige træning«, fortæller Claus Olsen, der blandt andet er ungdomskonsulent i Tuse IF Fodbold, og fortsætter:

- Alle kan være med og får trænet førsteberøringer i luften, mens vi samtidig skal orientere sig om modstanderens placering. Og spiller vi double, kræver det god kommunikation og indbyrdes forståelse. Det er alt sammen noget, vi kan tage direkte med ud på fodboldbanerne. Så vi er meget taknemmelige for det flotte sponsorat, slutter Olsen.