Tuse knækkede United

Begge hold har en måned til at blive helt klar til forårssæsonen. Men bedømt på lørdagens træningskamp er sjællandsserieholdet Tuse væsentligt tættere på at være klar, end Holbæk United er.

De to klubber, der deler hjemmebane i Tuse, mødtes lørdag formiddag, og Tuse vandt kampen med 4-1.

I anden halvleg kunne Tuse have scoret en række gange, men det blev ved en enkelt scoring, da Ersun Aslan med en fejlaflevering åbnede for et Tuse-angreb, der endte med en uselvisk tværpasning fra Jesper Halling til Nicolai Gylling Olsen, der i det 66. minut scorede sit tredje mål i kampen til slutresultatet 4-1.