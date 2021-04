Tuse jagter en genrejsning

Det er fristende at gå i arkivet efter foromtalen til Tuses seneste besøg i Haslev i sjællandsserien. Tilbage i august 2019 havde Tuse nemlig tabt hjemme med 1-7 til Vordingborg - det største hjemmebanenederlag nogen i klubben kan huske - og skulle til Haslev for at rejse sig.

Kampen mod Haslev er den sidste i grundspillet, og mens Haslev formodentligt skal vinde for at beholde chancen for at komme i oprykningsspil, er Tuse på grund af sin gode målscore næsten sikret en plads i oprykningsspillet. Men Freddy Andersen forlanger stadig en sejr for at få oprejsning for sidste weekends store nederlag - og for at udvikle holdet.