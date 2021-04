Tuse hentede tre point i Haslev

Angriberen Jesper Friis Halling scorede kampens åbningsmål, efter at kantspilleren Frederik Thor havde opsnappet en Haslev-aflevering og spillet angriberen helt fri. Gæsterne nåede at brænde en friløber, inden August Mogensen headede et frisparksindlæg fra Lasse Frendrup i mål. Frendrup kunne have øget føringen i første halvlegs sidste minutter, men hans langskud strøg over mål.