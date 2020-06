Tuses træner Freddy Andersen er tilfreds trods nederlag til KFUM. Foto: Anders Kamper

Tuse gav en hånd til Håkansson

10. juni 2020
Af Christian Dahl og Anders Kamper

Tirsdag aften tabte Tuse 0-3 hjemme til Roskilde KFUM i en træningskamp. Og det var helt efter bogen.

For Tuse er sjællandsserien aflyst, mens Roskilde KFUM står over for to kampe mod LSF om oprykning til 2. division.

- Vi møder et godt hold, som ser ud til at være klar til play off. De er klart længere fremme end os, siger Tuses træner Freddy Andersen.

Han stod trænermæssigt over for en gammel kending i form af den tidligere Tuse-spiller Stefan Håkansson, som Freddy Andersen flere gange har været træner for. Og det gode forhold mellem trænerne og mellem Håkansson og Tuse var en stor del af grunden til, at kampen blev spillet.

- Vi ville gerne i gang igen, og vi lavede en fin aftale med Stefan om, at der var visse taktiske måder, vi skulle spille på, og det prøvede vi at gøre for at hjælpe ham. Det var en fin kamp for os. Vi fik en masse spillere i gang, siger Freddy Andersen.

Han fortæller om en kamp, hvor første halvleg var forholdsvis lige, selv om Roskilde KFUm førte 1-0 ved pausen. I anden halvleg overtog KFUM mere, men det var først i slutfasen, at de scorede de to sidste mål i sejren på 3-0.

Målene stod Dario Dumic og Emil Ølvang med to scoringer for, og også Stefan Håkansson var tilfreds med kampen.

- Det var en fin kamp. Vi skal lige i gang, og vi havde brug for en modstander, hvor vi havde bolden i længere perioder og skal blive vante med bolden samt ikke mindst at spille 11 mod 11 igen. Vi fik kampfornemmelsen igen, og alle fik spilletid, så de er i gang, siger træner Stefan Håkansson, der altså havde sin trup samlet helt for første gang i tre måneder efter den seneste åbning af Danmark i mandags.

- 11 mandsfodbold på store arealer skal spillerne vænne sig til igen. De er godt på vej og de har set godt ud i de fysiske test, vi har lavet, siger KFUM-træneren.