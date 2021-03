Trist formand bakker op om annullering

Helt som ventet vedtog Dansk Håndbold Forbund mandag på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde at annullere håndboldsæsonen 2020-21 for alle rækker undtaget ligaen og 1. division for mænd og kvinder.

Det betyder, at alle kampe annulleres, og at ingen hold rykker op eller ned. Dermed kan seniorholdene se frem til at spille i de samme rækker efter sommerpausen, mens ungdomsholdene skal indplaceres på vanlig vis.