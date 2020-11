Tredje smalle nederlag i træk

- Igen blev det tætte og gode kampe mod nogle rutinerede spillere. Det er den slags kampe, vi har drømt om. Vi nyder stadigvæk at spille, og egentlig er det sjovere at tabe den slags intense kampe i stedet for at vinde let med 6-0, siger Ledvonava, den tidligere Davis Cup-spiller, der forholdsvis let vandt sin første herresingle i to sæt.